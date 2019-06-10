Okul kantininden hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir lisenin kantininde meydana gelen hırsızlık, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'ndeki Osman Sayın Anadolu Lisesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulun güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Okulun kantinine ait televizyonu çalan şüphelilerin A.G. ve M.E.G. olduğunu belirleyen ekipler, A.G'nin evine operasyon düzenlendi.

Yakalanacağını anlayan zanlı, yaşanan kovalamaca sonrasında üzerinde silahla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesi alınan A.G'nin gasp ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve 2 ayrı suçtan daha aranması olduğu tespit edildi.

A.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olaya karıştığı tespit edilen diğer zanlı M.E.G'nin başka bir suçtan yakalanarak tutuklandığı belirlendi.

Bu arada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde okul kantine giren şüphelilerin kantindeki dolap ve çekmeceleri kontrol ettikleri ve daha sonra kantinde bulunan televizyonu alarak olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Kaynak: AA