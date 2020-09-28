Okul kablolarını çalmak isteyen hırsızlara suçüstü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Okul kablolarını çalmak isteyen hırsızlara suçüstü

28.09.2020 13:06 | Son Güncelleme: 28.09.2020 13:11
Okul kablolarını çalmak isteyen hırsızlara suçüstü

Gaziantep'te bir okulun havalandırma borularını ve bakır kablolarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te bir okulun havalandırma borularını ve bakır kablolarını çalmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Çakmak Mahallesinde bulunan bir okulda gerçekleşti. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulun havalandırma ve bakır kablolarını çalmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Okul kablolarını çalmak isteyen hırsızlara suçüstü
Okul kablolarını çalmak isteyen hırsızlara suçüstü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Mert Fırat Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ali Palabıyık Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Okul kablolarını çalmak isteyen hırsızlara suçüstü - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 13:13:12. #1.14#
title