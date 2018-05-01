Okul İnşaatları Değerlendirme Toplantısı

Iğdır'da yapı çalışmaları devam eden okul inşaatlarının durumu, yapılma şartları ve dikkat edilmesi gereken hususlar düzenlenen toplantıyla değerlendirildi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün başkanlığında gerçekleşen toplantıda, inşaatlarda işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yüklenici firma müteahhitleri tarafından gereken tedbirlerin alınması, çevrenin olumsuz etkilenmemesi için fiziki tedbirlerin alınması, inşaat güvenliğinin sağlanması, hafriyat ve malzeme taşıma sırasında trafik güvenliğinin sağlanması, inşaatların belirlenen sürede, belirlenen standartlarda yapılarak tamamlanması konuları ele alındı. - IĞDIR