Okul inşaatından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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Okul inşaatından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Adana'da okul inşaatından plastik zemin kaplama malzemesi çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

05.09.2020 19:47 | Son Güncelleme: 05.09.2020 19:52

Adana'da okul inşaatından plastik zemin kaplama malzemesi çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde yapımı devam eden okul inşaatına kamyonetle gelen 3 kişinin plastik yer döşeme malzemesini araca yüklediğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kamyonetin yanında A.O.L'yi gözaltına aldı. Kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yakalanan zanlı, hırsızlık yapmadığını, kıraathanede otururken yanına gelen 2 kişiyle kamyonetle taşıma işi için 100 lira karşılığında anlaştığını öne sürdü.

Mal sahibinin şikayetçi olduğu şüphelinin suç kaydının olmadığı öğrenildi. Şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Okul inşaatından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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