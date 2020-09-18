Okul idarecilerinden örnek davranış
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Okul idarecilerinden örnek davranış

Okul idarecilerinden örnek davranış Uzaktan eğitim görebilmesi için özel eğitim öğrencisinin ailesine televizyon hediye ettiler Kütahya'nın Hisarcık Atatürk İlkokulu idarecileri, Kurtdere köyünde oturan ve evlerinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitim alamayan özel eğitim öğrencisinin...

18.09.2020 10:54 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:00

Okul idarecilerinden örnek davranış

Uzaktan eğitim görebilmesi için özel eğitim öğrencisinin ailesine televizyon hediye ettiler

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık Atatürk İlkokulu idarecileri, Kurtdere köyünde oturan ve evlerinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitim alamayan özel eğitim öğrencisinin ailesine televizyon hediye ettiler.

Okul İdarecileri, Kurtdere köyünde oturan ve evlerinde televizyon olmadığı için Milli Eğitim Bakanlığının EBA (Eğitim Bilişim Ağı) platformunu kullanamayan Özel Eğitim 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ali Çam'ın ailesine televizyon temin ederek öğrencinin uzaktan eğitim görmesine imkan sağladılar. Okul Müdürü İsmail Değirmenci, Müdür Yardımcısı Pelin Solak ve Özel Eğitim Öğretmeni Nihat Koçer temin ettikleri televizyonu özel araçlarıyla Kurtdere köyünde oturan öğrencileri Ali Çam'ın ailesine teslim ettiler.

Özel eğitim öğrencilerinin daha fazla ilgiye ve eğitime ihtiyacı olduğunu söyleyen Müdür Yardımcısı Pelin Solak, "Kurtdere köyünde oturan Özel Eğitim öğrencimiz Ali Çam'ın ailesinin maddi imkansızlıklardan dolayı evlerine televizyon alamadıklarını öğrenmemizin ardından öğrencimizin EBA'dan yararlanması ve eğitim öğretimden uzak kalmaması için okul idaresi olarak temin ettiğimiz televizyonu evlerine götürüp teslim ettik. Bundan böyle öğrencimiz köyünde eğitim ve öğretime devam edebilecek" diye konuştu.

İki çocuk annesi Ayşe Çam, çocuğunun eğitimi için televizyon temin edip evlerine kadar getirip teslim eden okul idarecilerine ve özel eğitim öğretmenine teşekkür etti.

Okul idarecilerinden örnek davranış

Kaynak: İHA

IHA Editörü - MUSTAFA AKÇAY
MUSTAFA AKÇAY
IHA Editörü
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