Okul harçlığı için karpuz tezgahının başına geçtiler

Denizli'nin karpuz diyarı olan Acıpayam ilçesinde dört üniversite öğrencisi üreticiden aldıkları karpuzları kar payıyla satarak okul harçlığını çıkartıyorlar.

Denizli'nin karpuz diyarı olan Acıpayam ilçesinde dört üniversite öğrencisi üreticiden aldıkları karpuzları kar payıyla satarak okul harçlığını çıkartıyorlar. Vatandaşların ilgi odağı olan karpuz tezgahında satışlar hızla devam ediyor.

Acıpayam ilçesinde yaşayan dört üniversite öğrencisi Eren Berk Zeren, Melih Özcan, Berkay Atılgan ve Erkin Yiğit Akalan Mahallesine giderek karpuz alıp satmaya başladı. Önce işe terazi almakla başlayan gençler, kavun karpuz üretim merkezi olan mahalleye giderek, üreticilerle pazarlık yapıyorlar. Aldıkları karpuzları kendileri araca yüklüyorlar ve çarşı meydanına getirdikleri karpuzları üstüne biraz kar koyarak satıyorlar. Kazandıkları parayı okul harçlığı yapacaklarını anlatan Eren Berk Zeren ve arkadaşları; "Bizim öğrenci olduğumuzu öğrenen müşteriler bir karpuz yerine iki karpuz alıyorlar. Biz hem üreticinin ürününü değerlendirmiş oluyoruz, hem vatandaşa taze, güvenilir, organik karpuz sunmuş oluyoruz, hem de harçlığımızı biriktirmiş oluyoruz" dediler.

Gençlerin bu girişimi vatandaşların oldukça hoşuna gitmiş ve gençlerin karpuz tezgahı müşteriyle dolup taşıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı