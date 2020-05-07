Okul harçlığı için başladığı arıcılık gelir kapısı oldu

Antalya'da arıcılık faaliyetini sürdüren Ordulu 15 yıllık arıcı Emrah Kılıç, bir koloninin neslinin devamı ve bal üretiminin en önemli parçasını oluşturan kraliçe arı talebine yetişemiyor.

Antalya'da arıcılık faaliyetini sürdüren Ordulu 15 yıllık arıcı Emrah Kılıç, bir koloninin neslinin devamı ve bal üretiminin en önemli parçasını oluşturan kraliçe arı talebine yetişemiyor. Sadece Antalya'da 2 bin kraliçe üreten Kılıç'ın hedefi ise bir il daha gezerek 6 bin rakamına ulaşmak.

Ordu'da yaşayan 27 yaşındaki Arıcılık Teknikeri Emrah Kılıç, okul harçlığını biriktirmek için 15 yıl önce babasının yanında arıcılığa başladı. O dönemde babasının başka bir aracının yanında çalıştığını gören Kılıç, yeterli bilgiyi öğrendikten sonra kendi kolonilerinin sahibi olmaya karar verdi. 70 kovanla arıcılığa başlayan Kılıç, eğitimine de devam etti. Sahadaki tecrübesini eğitimiyle de pekiştiren Emrah Kılıç, Arıcılık Teknikeri oldu. Bu zamandan sonra daha da profesyonelleşen genç arıcı, kovan sayısını 300'e ana kraliçe arı üretim kutusu sayısını 2 bine ulaştırdı. Baharın en erken geldiği Antalya'da kraliçe üretimine devam eden Kılıç, 2 ay içinde 2 bin kraliçe arıyı Türkiye'nin farklı illerine gönderdi. Talebe yetişemediğini dile getiren Kılıç, bir sonraki durağının Yozgat'ın yaylalarının olacağını ve kraliçe arı üretimine orada devam ettireceğini bildirdi. Kılıç'ın ilk hedefi bu yıl 6 bin, ilerleyen yıllarda ise 20 bin rakamına ulaşmak istediğini belirtti.

Babasının kraliçe arı üreticisiyle ortak iş yaptığını belirten Emrah Kılıç, çocukluluk dönemlerinde babasının yanında çalıştığını, ardından üniversiteyi de arıcılık sektörü üzerine okuyarak bu mesleğe başladığını söyledi.

Mezun olduktan sonra kendi işletmesini kurduğunu anlatan Kılıç, ilk etapta 70 kovan ve bin ana ara üretim kutusu ile hizmet vermeye başladıklarını kaydetti. Kılıç, şuan da ise kovan sayılarının 300, ana üretim kutu sayılarının da 2 bin olduğunu vurguladı.

"KAFKAS ARISI ÜRETİYORUZ"

Ürettikleri, 'Kafkas Arısı' hakkında bilgiler veren Kılıç, "Arılarımız daha çok yüksek rakıma ve soğuk iklime uygundur. Ürettiğimiz Kafkas Arılarına daha çok Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan talep var. Çünkü bizim arı ırkımız, bu bölgelerde yaşamaya daha uygun" dedi.

"KRALİÇE ARI KOVANIN OLMAZSA OLMAZIDIR"

Kraliçe arının önemine değinen Tekniker Emrah Kılıç, "Kraliçe arı bir kovanın olmazsa olmazıdır. Kovanda olan her şey kraliçe arı sayesinde olur. Mutlaka onun olması gerekiyor. Arıcılar da bahar dönemde arılarını çoğaltma amaçlı bize ana arı talebinde bulunuyorlar. Damızlık arılarımız var. Bahar çıkışında bal verimine, gelişimine bakıyoruz. Kriterlere uyan arılardan ilk önce erkek arıyı üreterek, daha sonra ana arı üretiyoruz. Çiftleştirme kutumuza dağıtıyoruz orada çiftleşip yavruyu kapatıyoruz ve ardından tüketiciye gönderiyoruz. Şu anda kraliçe arının tane fiyatı da 50 TL'dir" ifadelerini kullandı.

Kılıç, 2020'nin ana arı renginin mavi olduğunu da vurgulayarak, Antalya'nın ilkbahar döneminde arı üreticiliğinin merkezi olduğunu söyledi.

"2 BİN KRALİÇE ÜRETTİLER"

Şu ana kadar 2 bin kraliçe arı üretimi yaptıklarını dile getiren Kılıç, ana hedeflerinin ise 6 bin olduğunu belirtti.

Korona virüs nedeniyle arı ürünleri arasında en çok propolisin tercih edildiğini kaydeden Emrah Kılıç, "Propolis tercih etmelerinin nedeni ise antibiyotik özelliği olduğu için. Biz de tabi ki talepleri değerlendirerek, isteyenlere propolisi ulaştırdık" diye konuştu.

20 gün sonra Yozgat'a gideceklerini ifade eden Kılıç, üretimlerine belli bir süre orada devam edeceklerini, ardından da Antalya'ya geri döneceklerini dile getirdi. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve televizyon yayınlarının çoğalmasıyla birlikte arıcıların bilinçli üretim yapmaya başladığını belirten Kılıç, "Üretilen bala, polene, arı sütüne talepler arttı. Önceden arı sütü üretimini kimse görmezken, şimdi TV ve internet aracılığıyla nasıl olduğunu görüyorlar" dedi.

"20 BİN KRALİÇE ÜRETİM HEDEFİMİZ VAR"

Hedeflerini anlatan Kılıç, "Bizim en büyük hedefimiz her zaman daha iyi ve kaliteli olanı üretmek. Müşterinin de memnun olması ve herkese yeterli olabilmek için yıllık 20 bin civarı üretim yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

(İsa Akar - Burak Yalman/İHA)

Kaynak: İHA