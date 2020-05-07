Okul harçlığı için başladığı arıcılık gelir kapısı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Okul harçlığı için başladığı arıcılık gelir kapısı oldu

Okul harçlığı için başladığı arıcılık gelir kapısı oldu
07.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:11

Antalya'da arıcılık faaliyetini sürdüren Ordulu 15 yıllık arıcı Emrah Kılıç, bir koloninin neslinin devamı ve bal üretiminin en önemli parçasını oluşturan kraliçe arı talebine yetişemiyor.

Antalya'da arıcılık faaliyetini sürdüren Ordulu 15 yıllık arıcı Emrah Kılıç, bir koloninin neslinin devamı ve bal üretiminin en önemli parçasını oluşturan kraliçe arı talebine yetişemiyor. Sadece Antalya'da 2 bin kraliçe üreten Kılıç'ın hedefi ise bir il daha gezerek 6 bin rakamına ulaşmak.

Ordu'da yaşayan 27 yaşındaki Arıcılık Teknikeri Emrah Kılıç, okul harçlığını biriktirmek için 15 yıl önce babasının yanında arıcılığa başladı. O dönemde babasının başka bir aracının yanında çalıştığını gören Kılıç, yeterli bilgiyi öğrendikten sonra kendi kolonilerinin sahibi olmaya karar verdi. 70 kovanla arıcılığa başlayan Kılıç, eğitimine de devam etti. Sahadaki tecrübesini eğitimiyle de pekiştiren Emrah Kılıç, Arıcılık Teknikeri oldu. Bu zamandan sonra daha da profesyonelleşen genç arıcı, kovan sayısını 300'e ana kraliçe arı üretim kutusu sayısını 2 bine ulaştırdı. Baharın en erken geldiği Antalya'da kraliçe üretimine devam eden Kılıç, 2 ay içinde 2 bin kraliçe arıyı Türkiye'nin farklı illerine gönderdi. Talebe yetişemediğini dile getiren Kılıç, bir sonraki durağının Yozgat'ın yaylalarının olacağını ve kraliçe arı üretimine orada devam ettireceğini bildirdi. Kılıç'ın ilk hedefi bu yıl 6 bin, ilerleyen yıllarda ise 20 bin rakamına ulaşmak istediğini belirtti.

Babasının kraliçe arı üreticisiyle ortak iş yaptığını belirten Emrah Kılıç, çocukluluk dönemlerinde babasının yanında çalıştığını, ardından üniversiteyi de arıcılık sektörü üzerine okuyarak bu mesleğe başladığını söyledi.

Mezun olduktan sonra kendi işletmesini kurduğunu anlatan Kılıç, ilk etapta 70 kovan ve bin ana ara üretim kutusu ile hizmet vermeye başladıklarını kaydetti. Kılıç, şuan da ise kovan sayılarının 300, ana üretim kutu sayılarının da 2 bin olduğunu vurguladı.

"KAFKAS ARISI ÜRETİYORUZ"

Ürettikleri, 'Kafkas Arısı' hakkında bilgiler veren Kılıç, "Arılarımız daha çok yüksek rakıma ve soğuk iklime uygundur. Ürettiğimiz Kafkas Arılarına daha çok Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan talep var. Çünkü bizim arı ırkımız, bu bölgelerde yaşamaya daha uygun" dedi.

"KRALİÇE ARI KOVANIN OLMAZSA OLMAZIDIR"

Kraliçe arının önemine değinen Tekniker Emrah Kılıç, "Kraliçe arı bir kovanın olmazsa olmazıdır. Kovanda olan her şey kraliçe arı sayesinde olur. Mutlaka onun olması gerekiyor. Arıcılar da bahar dönemde arılarını çoğaltma amaçlı bize ana arı talebinde bulunuyorlar. Damızlık arılarımız var. Bahar çıkışında bal verimine, gelişimine bakıyoruz. Kriterlere uyan arılardan ilk önce erkek arıyı üreterek, daha sonra ana arı üretiyoruz. Çiftleştirme kutumuza dağıtıyoruz orada çiftleşip yavruyu kapatıyoruz ve ardından tüketiciye gönderiyoruz. Şu anda kraliçe arının tane fiyatı da 50 TL'dir" ifadelerini kullandı.

Kılıç, 2020'nin ana arı renginin mavi olduğunu da vurgulayarak, Antalya'nın ilkbahar döneminde arı üreticiliğinin merkezi olduğunu söyledi.

"2 BİN KRALİÇE ÜRETTİLER"

Şu ana kadar 2 bin kraliçe arı üretimi yaptıklarını dile getiren Kılıç, ana hedeflerinin ise 6 bin olduğunu belirtti.

Korona virüs nedeniyle arı ürünleri arasında en çok propolisin tercih edildiğini kaydeden Emrah Kılıç, "Propolis tercih etmelerinin nedeni ise antibiyotik özelliği olduğu için. Biz de tabi ki talepleri değerlendirerek, isteyenlere propolisi ulaştırdık" diye konuştu.

20 gün sonra Yozgat'a gideceklerini ifade eden Kılıç, üretimlerine belli bir süre orada devam edeceklerini, ardından da Antalya'ya geri döneceklerini dile getirdi. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve televizyon yayınlarının çoğalmasıyla birlikte arıcıların bilinçli üretim yapmaya başladığını belirten Kılıç, "Üretilen bala, polene, arı sütüne talepler arttı. Önceden arı sütü üretimini kimse görmezken, şimdi TV ve internet aracılığıyla nasıl olduğunu görüyorlar" dedi.

"20 BİN KRALİÇE ÜRETİM HEDEFİMİZ VAR"

Hedeflerini anlatan Kılıç, "Bizim en büyük hedefimiz her zaman daha iyi ve kaliteli olanı üretmek. Müşterinin de memnun olması ve herkese yeterli olabilmek için yıllık 20 bin civarı üretim yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

(İsa Akar - Burak Yalman/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Haberler
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti Haberler
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Evlerine dönen Suriyeliler, harabeye dönen evlerinde iftar yapıyor
Evlerine dönen Suriyeliler, harabeye dönen evlerinde iftar yapıyor
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
Öldürdüğü yılanı sosyal medyada paylaşan vatandaşa, 1.000 TL ceza kesildi
İznikli hayırsever, bakkal bakkal gezip yoksulların borcunu ödedi
İznikli hayırsever, bakkal bakkal gezip yoksulların borcunu ödedi
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Üvey oğluna işkence yapan acımasız baba, tutuklandı
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan doktor 2 ay sonra yoğun bakımdan çıktı
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hüseyin İnan Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Ali Koç Adem Ljajic Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Avrupa Haziran Ramazan
Şu an buradasınız: Okul harçlığı için başladığı arıcılık gelir kapısı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 13:10:56. #1.15#
title