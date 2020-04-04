Okul güvenlik görevlileri pazarlarda görevlendirildi
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Afyon

Okul güvenlik görevlileri pazarlarda görevlendirildi

Okul güvenlik görevlileri pazarlarda görevlendirildi Pazar giriş ve çıkışlarına demir bariyerler, el dezenfektanları konuldu Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı doğrultusunda pazarların giriş ve çıkışları demir bariyerlerle kontrol altına alınarak, burada 65 yaş üstü vatandaşların...

04.04.2020 14:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:47
Okul güvenlik görevlileri pazarlarda görevlendirildi

Okul güvenlik görevlileri pazarlarda görevlendirildi

Pazar giriş ve çıkışlarına demir bariyerler, el dezenfektanları konuldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı doğrultusunda pazarların giriş ve çıkışları demir bariyerlerle kontrol altına alınarak, burada 65 yaş üstü vatandaşların ve çocukların pazarlara girişini önlem amacıyla okullarda bulunan güvenlik görevlileri pazarlarda görevlendirildi.

Afyonkarahisar'da pazarlardaki yoğunluğun azaltılarak sosyal mesafenin korunması, 65 yaş üstü ve çocukların pazarlarda bulunmasının önlenmesi amacıyla Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bir takım tedbirler alındı. Pazar girişleri demir bariyerlerle kontrol altına alınırken, okullarda Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında görevli bulunan güvenlik görevlileri pazarlarda görevlendirildi. Pazar giriş yapan vatandaşların yaş kontrolünü yapan güvenlik görevlileri, 65 yaş üstü ve çocukların pazarla girişine izin vermedi.

Öte yandan Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Pazar girişlerine konulan el dezenfektanları ile de pazara giriş yapan vatandaşlar elleri dezenfekte ederek pazara giriş yaptı.

Okul güvenlik görevlileri pazarlarda görevlendirildi

Kaynak: İHA

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Okul güvenlik görevlileri pazarlarda görevlendirildi
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