BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilçe genelindeki okulların personel ve öğrencilerinin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için ' Okul güvenliği' toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı M.Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, ilgili kurum müdürleri, okul müdürleri ve okul aile birliklerinin başkan ve üyeleri katıldı.

Toplantı sonunda Kaymakam Adem Öztürk ve protokol üyeleri, okul müdürleri ile okul aile birliği başkanlarının görüş ve önerilerini dinleyerek talep ettikleri konuların çözümü için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılacağını belirttiler. - BİLECİK