Okul Duvarlarına Milli Değerler Nakşedildi

Arguvan Tatkınık Turgut Özal Ortaokulunun duvarlarına öğretmenler tarafından milli değerler nakşedildi.

Okul Müdürü M. Tamer Çakır'ın öncülüğünde toplanan öğretmenler, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı halkın destansı mücadelesi, Aşık Veysel, Mescid-İ Aksa, Yunus Emre gibi milli ve manevi değerleri okul duvarlarına çizdi.

Tarihi anlatan görseller öğrenciler ve halk tarafından büyük bir beğeni kazandı. - MALATYA