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Okul dönüşü kahreden kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Okul dönüşü kahreden kazanın görüntüleri ortaya çıktı Anneyi ölüme götüren elektrikli bisikletle, motosikletin çarpıştığı kaza kamerada Feci kazada anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Antalya'da elektrikli bisikletle okuldan dönen anne ve 2 çocuğuna motosikletin çarptığı...

ANTALYA (İHA) - - Okul dönüşü kahreden kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Anneyi ölüme götüren elektrikli bisikletle, motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Feci kazada anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da elektrikli bisikletle okuldan dönen anne ve 2 çocuğuna motosikletin çarptığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Bir önceki gün Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Ebru Sonkaya, aynı okulda öğrenim gören Nurhayat ve Beratiki çocuğunu elektrikli bisikletle aldıktan sonra eve doğru yola çıktı. Bulvar üzerinde Sonkay'nın, elektrikli bisikletine yarış motosikleti çarptı. Çarpışmanın etkisiyle anne çocuklar diğer sürücü farklı yönlere savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sonkaya, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşama tutunamadı. İki çocuğun ise yoğun bakımda tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Ebru Sonkaya'nın cenazesi Varsak mezarlığında toprağa verildi.

"Kaza anı kamerada"

Öte yandan kaza anı yakındaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Sonkaya'nın elektrikli bisikletiyle karşıya geçmek isterken, hızla motosiklet sürücüsünün çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Sonkaya ve çocuklarının sürüklendiği anlar kameralarca kaydedildi.

Okul dönüşü kahreden kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Okul dönüşü kahreden kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Okul dönüşü kahreden kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Okul dönüşü kahreden kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Okul dönüşü kahreden kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Son Dakika Haberleri
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