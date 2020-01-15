Okul çıkışındaki kaza yürekleri ağza getirdi
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Okul çıkışındaki kaza yürekleri ağza getirdi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yola aniden çıkan öğrenciye dolmuş çarptı.

15.01.2020 15:13 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:18
Okul çıkışındaki kaza yürekleri ağza getirdi

'nın ilçesinde yola aniden çıkan öğrenciye dolmuş çarptı. Öğrenci kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Çırpan Mahallesi Op. Dr. İlhami Şanal Sokak'ta bulunan Balibey İlkokulu'nda 14 Ocak saat 14.30 sıralarında yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken kaza ucuz atlatıldı. Otizmli bir kız öğrencinin dün yaşadığı kaza, bölgedeki tehlikeyi bir kez daha gündeme getirdi. Servise gitmek için hızlı hareket eden öğrenci, bölgedeki hatalı parklanmalar sebebiyle dolmuş sürücüsü tarafından fark edilmedi. Dolmuşun çarpması ile birlikte araçla birilikte sürüklenerek yere sert bir şekilde düşen kız öğrenci, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Okul çıkışında öğrencilerin direk sokağa çıkması tehlike arz ederken, veliler ve mahalle sakinleri bu duruma tedbir alınmasını istedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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