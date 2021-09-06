Okul çıkışı saatinde servis denetimleri sürdü
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Okul çıkışı saatinde servis denetimleri sürdü

Okul çıkışı saatinde servis denetimleri sürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Okulların başlaması ile birlikte trafik polisleri okul servisleri üzerinde sıkı denetim uyguladı.

Okulların başlaması ile birlikte trafik polisleri okul servisleri üzerinde sıkı denetim uyguladı. Okul çıkış saatinde okul servisleri tek tek çevrilerek kontrolleri yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okulların başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında denetim noktası kurdu. Okul çıkış saatinde servis minibüsleri tek tek durduruldu. Servislerdeki yolcu sayısı kontrol edilerek evrak kontrolleri yapıldı. Denetimler kapsamında Fatih Lahor Kavşakta da polis ekipleri okul servislerini durdurdu. 2 gün önce muayene eksiği olan bir araca ceza yazıldığı tespit edildi. Muayene randevu tarihine kadar yasal süre tanınan servis sürücüsüne polis ekipleri tarafından uyarı yapıldı. Kurallara uyan servis şoförlerine teşekkür eden ekipler, trafik güvenliği açısından bilgilendirmelerde bulundu.

"EKSİKLERİMİZİ GİDERİP DEVAM EDECEĞİZ"

Muayene eksiğini tamamlaması için polis ekipleri tarafından tekrar uyarılan servisçi Kahraman Uygun, "Muayene istasyonları dolu olduğundan dolayı muayene randevumuzu alamamıştık. Ondan dolayı memur arkadaşlar cezai işlem uyguladı. Cumartesi günü için randevumuz var. Eksiklerimizi giderip en kısa zamanda devam edeceğiz. Cumartesi günü ceza yazılmıştı. Denetimler uygulansın. Denetim iyidir" dedi.

"İHMALİMİZ VAR"

Servisçi sektörünün zor günler geçirdiğini söyleyen Uygun, "1 buçuk senedir sektör kan ağlıyor. 1 buçuk senedir çalışmıyoruz. Hayat şartlarından dolayı bu tarz eksikleri son günlere bırakmak zorunda kaldık. İhmalimiz var. Burada kendimizi öz eleştiri de yapalım. Randevu istasyonlarında randevu bulamıyoruz. Haftaya cumartesiye randevu buldum" diye konuştu.

Denetimden kusursuz geçen bir başka sürücü Muammer Atakan, "Açılışı hayırlısıyla yapıyoruz. Ben de eksik yok. Her şeyimiz tam. Herkes aşıları olacak. Bizim 2 aşımız oldu. Olmayanlara servis çektirmiyorlar. Doğru bir karar" dedi.

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş - Fırat Sever/İHA)

Okul çıkışı saatinde servis denetimleri sürdü
Okul çıkışı saatinde servis denetimleri sürdü
Okul çıkışı saatinde servis denetimleri sürdü
Okul çıkışı saatinde servis denetimleri sürdü
Okul çıkışı saatinde servis denetimleri sürdü
Okul çıkışı saatinde servis denetimleri sürdü
Okul çıkışı saatinde servis denetimleri sürdü
Okul çıkışı saatinde servis denetimleri sürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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