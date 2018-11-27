Okul Çıkışı Bıçaklı Saldırıya Uğrayan Lise Öğrencisi Yaralandı

Samsun'da okul çıkışı bıçaklı saldırıya uğrayan lise öğrencisi baldırından yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki E.B., bıçaklı saldırıya uğrayarak baldırından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan E.B., tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen S.Y., olayda kullandığı bıçak ile polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN