Okul çevresindeki şüpheli şahıslara göz açtırılmıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okul çevresindeki şüpheli şahıslara göz açtırılmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Okul çevresindeki şüpheli şahıslara göz açtırılmıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince okul önlerinde gezinen şüpheli şahıslara göz açtırılmıyor.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince okul önlerinde gezinen şüpheli şahıslara göz açtırılmıyor.

Kent merkezinde bulunan okullarda öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenilir bir şekilde eğitim alabilmesi için çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiren polis ekipleri, okul çevresine denetimlerde bulunuyor. Polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilerin önce kimlik kontrolü ve üst aramasını gerçekleştiriyor daha sonra ise okul çevresinden uzaklaştırıyor. Polis ekipleri yapılan denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini vurguladı. - ADIYAMAN

Okul çevresindeki şüpheli şahıslara göz açtırılmıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title