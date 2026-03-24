Okul çevresindeki denetimlerde ceza yağdı

Şanlıurfa'da okulların çevresi ile öğrenci servislerinde yapılan denetimlerde 15 sürücüye ceza yazıldı, 2 araç trafikten men edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okulların çevresi ile öğrenci servislerinde denetim yapıldı. Denetimlerde 378 iş yeri, 197 park ve bahçe, 533 okul servisi, 18 metruk bina kontrol edilirken 2 bin 606 şahıs sorgulandı. Toplam 15 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 2 araç ise trafikten men edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı