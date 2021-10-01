OKUL ÇEVRESİNDE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI - Haberler
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OKUL ÇEVRESİNDE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilkokul civarında gezen O.D.'nin üzerinde jandarmanın yaptığı aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilkokul civarında gezen O.D.'nin üzerinde jandarmanın yaptığı aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Okul ve parklar çevresinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Doğançam İlkokulu yanında bulunan parkta yapılan operasyonda, O.D. isimli şüphelinin üzerinde ve aracında satışa hazır 4 paket halinde 10 gram metamfetamin, 1 paket 5 gram skunk ele geçirildi. O.D. ile ilgili adli işlem başlatıldı.

OKUL ÇEVRESİNDE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

OKUL ÇEVRESİNDE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

OKUL ÇEVRESİNDE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

OKUL ÇEVRESİNDE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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