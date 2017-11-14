Okul Çevresinde Narkotik Uygulaması
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde narkotik uygulaması gerçekleştirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde narkotik uygulaması gerçekleştirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri okul çevresinde uyuşturucuya göz açtırmadı. NarkoTim ekipleri asayiş, çocuk şube, KOM ve trafik şube ekiplerinin de katılımıyla geniş çaplı uygulama yaptı. 14 ekip ve 30 personelin katıldığı uygulamada Endüstri Meslek Lisesi, Hasan Türek Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Ticaret Lisesi, Manisa Lisesi, Merkezefendi Çok programlı Anadolu Lisesi, Okan Divrik Parkı, Molla Şaban Parkı çevresinde uyuşturucu madde arama köpeğiyle birlikte şüpheli şahıslar üzerinde ve umuma açık yerlerde uyuşturucuyu önleme amacıyla aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda okulla ilişkisi bulunmayan kişilere idari işlem yapılırken uyuşturucu maddeye rastlanmadı. - MANİSA