Okul çevresinde drifte 13 bin lira ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okul çevresinde drifte 13 bin lira ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Okul çevresinde drifte 13 bin lira ceza Kahramanmaraş'ta bir okulun çevresinde gerçekleşen drift olayı sonrası sürücüye 13 bin 435 lira cezai işlem uygulandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - - Okul çevresinde drifte 13 bin lira ceza

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir okulun çevresinde gerçekleşen drift olayı sonrası sürücüye 13 bin 435 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Türkoğlu İlçesi Yeşilyöre Mahallesi'nde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin çevresinde drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevrede yapılan güvenlik kamera araştırmasında okulun çevresinde bir otomobilin drift yaptığı tespit edildi.

Otomobil sürücüsü M.B'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, hususi otomobili 0.50 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan, herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında kendi isteği ile ya da el frenini çekmek sureti ile aracı kendi etrafında döndürerek drift yapma ihlallerinden toplam 13 bin 435 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca drift yapan otomobil gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Drift anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde bir otomobilin trafiğe açık alanda kendi etrafında döndüğü ve etrafındaki kişilerin de izlediği görüldü.

Okul çevresinde drifte 13 bin lira ceza

Okul çevresinde drifte 13 bin lira ceza

Okul çevresinde drifte 13 bin lira ceza

Resmi plakalı otomobil alev alev yandı! O anlar güvenlik kamerasında

Resmi plakalı otomobil alev alev yandı! O anlar güvenlik kamerasında

 'Bozulmasın, rahat edeyim' diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı dertten kurtulmuyor

"Bozulmasın, rahat edeyim" diyerek 1 milyon TL'lik araç aldı ama başı dertten kurtulmuyor

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title