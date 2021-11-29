KAHRAMANMARAŞ (İHA) - - Okul çevresinde drifte 13 bin lira ceza

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir okulun çevresinde gerçekleşen drift olayı sonrası sürücüye 13 bin 435 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Türkoğlu İlçesi Yeşilyöre Mahallesi'nde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin çevresinde drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevrede yapılan güvenlik kamera araştırmasında okulun çevresinde bir otomobilin drift yaptığı tespit edildi.

Otomobil sürücüsü M.B'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, hususi otomobili 0.50 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan, herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında kendi isteği ile ya da el frenini çekmek sureti ile aracı kendi etrafında döndürerek drift yapma ihlallerinden toplam 13 bin 435 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca drift yapan otomobil gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Drift anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde bir otomobilin trafiğe açık alanda kendi etrafında döndüğü ve etrafındaki kişilerin de izlediği görüldü.