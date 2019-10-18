Okul çevrelerine yapılan operasyonda 12 bin 922 TL para cezası

18.10.2019 11:02

Gaziantep'te 10 okul çevresinde yapılan kontrollerde 6 park, 1 tekel bayi kontrol edilirken 138 şahıs, 34 okul servisi, 37 şahsi araç sorgusu yapıldı.



Ayrıca 1 araç trafikten men edilip, 26 araca toplamda 12 bin 922 TL trafik para cezası uygulandı. Denetleme yapılan bir okul yakınında bulunan bir tekel bayinin iş yeri içerisinde de alkol içirdiği tespit edilerek gerekli yasal işlem uygulandı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Şahinbey İlçemizde 5 ve Şehitkamil İlçemizde de 5 olmak üzere toplam 10 okul çevresinde operasyon yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA