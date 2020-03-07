Okul çevrelerine denetim
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Okul çevrelerine denetim

Gaziantep Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğünce Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki 12 okul ve yakın çevresinde denetimler yapıldı.

07.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:13
Okul çevrelerine denetim

Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğünce ve Şahinbey ilçelerindeki 12 okul ve yakın çevresinde denetimler yapıldı.


Gaziantep Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğünce Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde bulunan okul ve çevrelerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, 142 kişinin GBT kaydı sorgulanırken, 8 park, 1 büfe, 1 kıraathane, 18 okul servisi ile 23 özel araç denetlendi. 2 servis aracına idari trafik para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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