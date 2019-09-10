Okul çevrelerinde polis denetimi

10.09.2019 11:03

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerini denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla kentteki tüm okullarda ve çevrelerinde emniyet tedbirlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda tüm ilçelerde, Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla okullarda ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Mobil Okul Timleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Motosikletli Yunus Timleri, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı.

Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.

Mobil Okul Timleri, okullar civarında gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA