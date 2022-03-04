Okul çevrelerinde narkotik denetimi yaptılar - Haberler

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Okul çevrelerinde narkotik denetimi yaptılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Okul çevrelerinde narkotik denetimi yaptılar

Zonguldak'ta narkotik ekipleri okul çevrelerinde narkotik suçlularına yönelik denetim gerçekleştirdi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta narkotik ekipleri okul çevrelerinde narkotik suçlularına yönelik denetim gerçekleştirdi. Öğrenciler ise denetimlerden memnun olduklarını ifade ettiler.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri Fen lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi çevresinde uygulama gerçekleştirdi. Dron ile havadan takip edilen uygulamada narkotik köpeği Dark da eşlik etti. Okul çevrelerinde narkotik suçlularına yönelik kapsamlı uygulamada narkotimler de katıldı.

Okul çıkışı ekiplerin denetimlerini meraklı gözlerle izleyen öğrenciler ise uygulamadan memnun olduklarını ve sıklıkla yapılmasını istediler. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk, Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Narkotik, 3. Sayfa, Haberler

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