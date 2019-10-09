Okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde ceza yağdı

09.10.2019 13:41

Gaziantep'te okul önlerinde yapılan denetimlerde 5 araca 10 bin 668 TL trafik cezası kesilirken 1 iş yeri sahibi ve 2 şahıs hakkında idari işlem başlatıldı.



Gaziantep Emniyet müdürlüğü tarafından kentteki 10 okulun çevresi, 4 park ve bir büfede denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetlemelerde 198 şahıs, 22 okul servisi, 25 özel araç, 3 motosiklet kontrol edildi. Uygulamalarda, 1 araç ve 1 motosiklet trafikten men edilirken toplamda 5 araç sürücüsüne 10 bin 668 TL trafik para cezası kesildi. Ayrıca evraklarını ibraz edemeyen 1 iş yeri sahibi ve kimliğini ibraz edemeyen 2 şahıs hakkında idari işlem başlatıldı.



Uyuşturucu madde yakalandı



Denetimlerde İbn-i Sina Mahallesi, Mevlana Anadolu Lisesi önünde bekleyen N.B isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında yaklaşık 5,93 gram metamfetamin ele geçirildi. Aynı okulun önünde park halinde bulunan bir ticari taksi içerisindeki 2 şüpheli şahsın üst araması yapan ekipler, şahıslardan M.İ.'nin üzerinde 35,12 gram metamfetamin ve 5,86 gram esrar ele geçirdi. Her 2 zanlıyı da gözaltına alan ekipler, uyuşturucu maddelere de imha etmek üzere el koydu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA