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Okul çevrelerinde dev kadro ile yoğun denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Okul çevrelerinde dev kadro ile yoğun denetim

Gaziantep polisi 181 personelle okul çevrelerinde geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep polisi 181 personelle okul çevrelerinde geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Çocuk ve gençlerimizin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla Gaziantep emniyeti 52 ekip, 181 personelle okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, 27 park-bahçe, 27 kahvehane, 12 büfe, 11 internet kafe, 5 oyun salonu, 1 iddia bayii olmak üzere toplam 83 umuma açık yeri denetledi, bin 109 şahıs kontrol edildi. Aranan 3 şahısla ilgili gerekli işlemler yapılarak, 2 adet kesici/delici alet ele geçirildi. - GAZİANTEP

Okul çevrelerinde dev kadro ile yoğun denetim

Okul çevrelerinde dev kadro ile yoğun denetim

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