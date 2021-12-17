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Okul çevrelerinde denetim yapıldı

Okul çevrelerinde denetim yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde ve öğrenci servislerinde denetim yapıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde ve öğrenci servislerinde denetim yapıldı.

Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile öğrenci servislerine yönelik polis ekiplerince yapılan denetimlerde 708 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Polis ekipleri aynı zamanda 65 iş yeri, 29 park ve bahçe ile 11 metruk evde inceleme yaptı. Toplamda 204 polis memurunun katıldığı uygulamada 107 araç ve sürücüsü de kontrol edildi.

Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği ise vugulandı. - ADIYAMAN

Okul çevrelerinde denetim yapıldı

Okul çevrelerinde denetim yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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