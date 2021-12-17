Okul çevreleri ve servis araçlarında denetim: 32 şahıs yakalandı - Haberler
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Okul çevreleri ve servis araçlarında denetim: 32 şahıs yakalandı

Okul çevreleri ve servis araçlarında denetim: 32 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da, "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" kapsamında jandarma tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında yapılan denetimlerde 4 bin 134 şahıs sorgulandı ve 32 şahıs yakalandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da, "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" kapsamında jandarma tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında yapılan denetimlerde 4 bin 134 şahıs sorgulandı ve 32 şahıs yakalandı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde 16 Aralık Perşembe günü "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetimi icra edildi.

Denetimler neticesinde 207 okul çevresi, 930 araç, 30 metruk bina, 73 park ve bahçe, 29 iş yeri, 78 kahvehane kontrol edildi ve 4 bin 134 şahıs sorgulandı. Kontroller neticesinde 32 şahıs yakalandı, 2 araç trafikten men edildi ve 25 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. - SAMSUN

Okul çevreleri ve servis araçlarında denetim: 32 şahıs yakalandı

Okul çevreleri ve servis araçlarında denetim: 32 şahıs yakalandı

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