Okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik ülke genelinde geniş kapsamlı ve eş zamanlı olarak 46...
Okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik ülke genelinde geniş kapsamlı ve eş zamanlı olarak 46 bin 942 personelin katılımı ile yapılan uygulamada;
Okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik ülke genelinde geniş kapsamlı ve eş zamanlı olarak 46 bin 942 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 36 bin 917 okul servis aracı denetlendi, bin 210 adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 80 adet "Emniyet Kemeri Takmamak", 119 adet "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere toplamda 2 bin 79 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksikliği tespit edilen 328 okul servis aracı trafikten men edildi. - ANKARA