"Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 22. 11. 2021 tarihinde "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" yapıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 12 bin 754 karma ekip ile 42 bin 902 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan tüm uygulamalarda;

•64 bin 820 okul servis aracı denetlendi; 454 adet "Emniyet Kemeri Takmamak", 373 adet "Araç Muayenesi Yaptırmamak", 250 adet "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak", 86 adet "Fazla Yolcu Taşımak" ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplamda 2 bin 694 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulanmıştır. Eksikliği tespit edilen 532 okul servis aracı trafikten men edilirken 9 sürücünün belgesi geri alındı.

•Başta 28 bin 332 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 38 bin 171 umuma açık yerler kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb., park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi; 84 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

•390 bin 401 şahıs sorgulandı; 1 FETÖ/PDY, 19 uyuşturucu suçları, 9 cinsel suçlar, 43 yaralama, 50 hırsızlık, 27 dolandırıcılık, 31 tehdit, 7 hakaret, 18 kayıp çocuk, 543 yoklama kaçağı-bakaya ve 150 diğer suçlardan olmak üzere toplam 898 aranan şahıs yakalandı.

•10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 87 adet mermi ile 1 adet kesici/delici alet elde edildi.

•Muhtelif miktarda uyuşturucu, 478 paket kaçak sigara, 10 litre kaçak içki, 17 bin 956 adet doldurulmuş makaron ve 84 bin 166 gr. kıyılmış tütün yakalandı.

Türk Polis Teşkilatı olarak başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleyen şahıs ve şahıslar, ile mücadelemizi, aranan şahısların yakalanması, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetimlerine yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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