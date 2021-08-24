Okul çatısında 3 saatlik eylem

Okul çatısında 3 saatlik eylem Kütahya'da çalıştıkları iş yerinden maaşlarını alamadıklarını ileri süren 3 işçi, bir okulun çatısına çıkarak eylem yaptı Kütahya'da çalıştıkları iş yerinden maaşlarını alamadıklarını ileri süren 3 işçi, bir okulun çakısına çıkarak eylem yaptı.