Okul çatısında 3 saatlik eylem
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Okul çatısında 3 saatlik eylem

Okul çatısında 3 saatlik eylem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da çalıştıkları iş yerinden maaşlarını alamadıklarını ileri süren 3 işçi, bir okulun çakısına çıkarak eylem yaptı.

Kütahya'da çalıştıkları iş yerinden maaşlarını alamadıklarını ileri süren 3 işçi, bir okulun çakısına çıkarak eylem yaptı.

Akkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çatıya çıkan 3 işçi, çalıştıkları iş yerinden aylardır maaş alamadıklarını söyledi. İşçiler, "Maaşlarımız aylardır ödenmiyor. Bizim de ailemiz var. Son çare olarak sesimizi böyle duyurmak istedik" dediler. İşçilerin eylemi nedeniyle bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçilerin atama ihtimaline karşı yere branda açtı.

İşçiler, güvenlik güçlerinin 3 saat süren ikna ve maaşlarının ödenme sözü verilmesi üzerine eylemlerine son verdi - KÜTAHYA

Okul çatısında 3 saatlik eylem
Okul çatısında 3 saatlik eylem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yolun ortasındaki aracın camına bakan mahalleli hemen otomobile koştu: 1 saat içeride uyumuş
Yolun ortasındaki aracın camına bakan mahalleli hemen otomobile koştu: 1 saat içeride uyumuş
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