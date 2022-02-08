Okul çatılarındaki buz sarkıtları itfaiye tarafından temizleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okul çatılarındaki buz sarkıtları itfaiye tarafından temizleniyor

AA - Güncel
 - Güncelleme:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Okulların drone görüntüsü Okulların çatılarında oluşan buz sarkıtları İtfaiye ekiplerinin buz sarkıtlarını kırması Okul yetkilisinin konuşması Öğrencinin konuşması VAN - Van'da devam eden yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle çatıların büyük bölümünde buz sarkıtları oluştu.

VAN (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okulların drone görüntüsü

Okulların çatılarında oluşan buz sarkıtları

İtfaiye ekiplerinin buz sarkıtlarını kırması

Okul yetkilisinin konuşması

Öğrencinin konuşması VAN - Van'da devam eden yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle çatıların büyük bölümünde buz sarkıtları oluştu.

İtfaiye ekipleri okulların çatılarında öğrenciler için tehlike oluşturan buzları kırmak için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenliği sağladıktan sonra itfaiye aracının merdiveniyle binaların çatısına ulaşarak buz sarkıtlarını kürekle kırdı.

Okul çatılarındaki buz sarkıtları itfaiye tarafından temizleniyor

Okul çatılarındaki buz sarkıtları itfaiye tarafından temizleniyor

Okul çatılarındaki buz sarkıtları itfaiye tarafından temizleniyor

AA - Güncel

İtfaiye, Drone, kar, Van, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title