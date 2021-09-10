Okul bölgesinde uyuşturucuya geçit yok - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okul bölgesinde uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Okul bölgesinde uyuşturucuya geçit yok

Bolu'da polis ekipleri okulların yakınlarında bulunan metruk binalarda narkotik köpeği ile birlikte uyuşturucu madde kullananlara yönelik denetim yaptı.

Bolu'da polis ekipleri okulların yakınlarında bulunan metruk binalarda narkotik köpeği ile birlikte uyuşturucu madde kullananlara yönelik denetim yaptı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin eğitime başlaması ile beraber narkotik suçlara karşı önlemlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, okul yakınlarında uyuşturucu kullanımını önlemek amacıyla okul bölgesinde bulunan metruk binalarda arama yaptı. Narkotik köpeği 'Sezar'ın da katıldığı çalışmalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. - BOLU

Okul bölgesinde uyuşturucuya geçit yok

Okul bölgesinde uyuşturucuya geçit yok

Okul bölgesinde uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bacanak cinayetinin zanlısı konuştu: İç güveysiydim, bana hak etmediğim şeyler yaşattı

Bacanak cinayetinin zanlısı konuştu: İç güveysiydim, bana hak etmediğim şeyler yaşattı

 İş arkadaşıyla gördüğü eski sevgilisini ormana kaçırdı! Önce soyup cinsel ilişkiye zorladı, sonra üzerlerine tuvaletini yaptı

İş arkadaşıyla gördüğü eski sevgilisini ormana kaçırdı! Önce soyup cinsel ilişkiye zorladı, sonra üzerlerine tuvaletini yaptı

 Uyuşturucu yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle oğlunu öldürdü

Uyuşturucu yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle oğlunu öldürdü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Derya Şensoy Şevket Çoruh Yıldız Tilbe
Spor Çağdaş Atan Fatih Terim Ünal Karaman Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Okul bölgesinde uyuşturucuya geçit yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 17:19:07. #1.17#