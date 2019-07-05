Okul birincisi olan öğrenci, öğretim görevlisi eşinden diplomasını aldı

Pozantı Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet töreni ilginç bir sürprizle gerçekleşti

Organik Tarım bölümünde eğitim gören okul birincisi Seyhan Dayan, diplomasını öğretim görevlisi eşi Aygül Dayan'dan aldı

ADANA - Adana'da Pozantı Meslek Yüksek Okulunda görev yapan Öğretim Görevlisi Dr. Aygül Dayan'ın 2 yıl boyunca derslerine girdiği öğrencisi ve aynı zamanda eşi matematik öğretmeni Seyhan Dayan, üniversiteyi birincilikle bitirdi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan Pozantı Meslek Yüksek Okulunda 2018-2019 eğitim yılının kapanmasından sonra mezuniyet töreni ve kep atma töreni düzenlendi. Törene Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Elekçioğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çay, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Semih Tangolar, Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Uyguralp, İlçe Jandarma Komutan İsmail Deniz, öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Organik Tarım bölümünün öğrencisi olan okul birincisi Seyhan Dayan yaptığı konuşmada, "Pozantı Meslek Yüksekokulu'na geldiğimiz günden bu yana bizler için hem eğitici hem öğretici aynı zamanda geleceğimiz için birer rehber olarak yaklaştınız. Bundan ötürü siz değerli hocalarımıza minnettarız. Hocalarımıza tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Ailelerinin eğitim hayatının başında ve sonunda her zaman yanında olduğunu belirten Dayan, "Bizleri desteklediniz. Siz hakları hiçbir zaman ödenmeyecek annelerimiz ve babalarımız sizlere kendim ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum aynı zamanda çok değerli eşim ve hocam Öğr. Gör. Dr. Aygül Dayan'a bana desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Pozantı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Semih Tangolar, Rektör Yardımcısı Prof.D. Halil Elekçioğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Pozantı Kaymakamı Muammmer Sarıdoğan da konuşmalarında öğrencilere yeni yaşamlarında başarılar dilerken ailelerine teşekkür ettiler.

Okul birincisi Seyhan Dayan, öğretmeni ve eşi Öğr. Gör. Dr. Aygül Dayan'dan diplomasını aldı ardından mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. Tören öğrencilerin okul bahçesinde kep atmalarıyla son buldu.

Kaynak: İHA