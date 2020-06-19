Okul birincisi öğrenciye LGS öncesi parkta sürpriz hediye
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Okul birincisi öğrenciye LGS öncesi parkta sürpriz hediye

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Mustafa Uysal Ortaokulu dönem birincisi olduğunu parkta arkadaşlarıyla oynarken öğrenen İdil Bilge Lütfüoğlu'na okul müdürü ve sınıf öğretmeni LGS öncesi moral ziyareti yapıp, plaket ve hediye verdi.

Okul birincisi öğrenciye LGS öncesi parkta sürpriz hediye
19.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:09

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Mustafa Uysal Ortaokulu dönem birincisi olduğunu parkta arkadaşlarıyla oynarken öğrenen İdil Bilge Lütfüoğlu'na okul müdürü ve sınıf öğretmeni LGS öncesi moral ziyareti yapıp, plaket ve hediye verdi.

Malkara Mustafa Uysal Ortaokulu 8-B sınıfı öğrencisi İdil Bilge Lütfüoğlu, 5,6,7 ve 8'inci sınıf ders notlarının ortalamasıyla 99.64 puanla okul birincisi oldu. Okulda her yıl geleneksel düzenlenen karne töreni bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenmeyince okul yönetimince birinci öğrenciye plaket ve hediye verilmesi kararı alındı. Öğrenci velisine telefonla ulaşan okul müdürü Özgür Çetin ve sınıf öğretmeni Busem Güzel Baran, yapılan değerlendirme sonucu kızlarının okul birincisi olduğunu ve İdil Bilge Lütfüoğlu'na LGS öncesi sürpriz yapmak istediklerini belirtti.

Parkta oynarken karşısında okul müdürü ve sınıf öğretmenini gören İdil Bilge Lütfüoğlu, önce şaşkınlık yaşadı. Müdürün okul birincisi olduğunu ve tebrik etmeye geldiklerini söylemesi üzerine büyük sevinç yaşayan Lütfüoğlu'na hediyeleri verildi. Lütfüoğlu, "Ben parkta oturuyordum. Sınıf öğretmenim ve okul müdürümüz geldi. Okul birincisi olduğumu söylediler. Bende çok şaşırdım. Ondan sonra bana hediye ve plaket verdiler. Çok mutlu oldum. Kendilerine çok teşekkür ederim. Aynı zamanda yarın LGS var, sınava girecek herkese başarılar dilerim" dedi,'LGS ÖNCESİ MORAL OLSUN İSTEDİK'Öğrencinin ailesine telefonla ulaşıp sürpriz yapmak istediklerini belirten Mustafa Uysal Ortaokulu Okul Müdürü Özgür Çetin, "Okulların kapandığı her yıl geleneksel olarak okulumuzda karne töreni yapılmaktadır. Bu yıl pandemi sürecinde olduğumuz için karne törenini yapamadık. Tabi ki öğrencilerimizde belgeleri ve ödülleri hak ediyorlar. Bunları bir şekilde ulaştırmamız gerekiyordu. Biz de okulumuzda yapılan değerlendirmede okul birincimizi tespit ettik. Bu öğrencimizin velisine telefonla ulaşarak öğrencimize habersiz bir şekilde sürpriz yapmak istedik. ve öğrencimizi parkta tebrik ederek kendisine plaketimiz ve hediyemizi takdim ettik. Ayrıca LGS'ye girecek öğrencilerimize başarılar dileriz. Plaket verdiğimiz öğrencimizde LGS'ye gireceğinden moral olması amacıyla böyle bir şey düşündük"diye konuştu. 'KIZIMIN ÖĞRETMENİ BENİM ÖĞRENCİMDİ'Baba Mümin Lütfüoğlu, kızına yapılan sürprizin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Sınıf öğretmenimiz Busem Güzel Baran, benim 2003 ve 2006 yılları arasında öğrencimdi. Kendi kızımın da matematik ve sınıf öğretmeni olması mutluluk vericiydi. Hem okul müdürümüze hem sınıf öğretmenimize bu güzel sürprizlerinden ve hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Anne Melek Lütfüoğlu, sürprizli çok mutlu olduklarını belirterek, yarın LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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