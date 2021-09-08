Okul binasından kalorifer peteği çalan şahıslar yakalandı
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Okul binasından kalorifer peteği çalan şahıslar yakalandı

Okul binasından kalorifer peteği çalan şahıslar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kullanılmayan okul binasından kalorifer peteği çalan iki şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kullanılmayan okul binasından kalorifer peteği çalan iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan İmam Hatip okulunun 4 adet kalorifer peteğini çalınması üzerine, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada hırsızlık şüphelilerinin B.T. (24) ve B.K. (23) olduğu tespit edildi. Şüpheliler gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınarak karakola götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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