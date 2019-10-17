Okul bahçesine vücutlarıyla "Ayyıldız " çizdiler

17.10.2019 16:43

Manisa'nın Demirci İlçesinde Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatına destek için vücutlarıyla okul bahçesine ayyıldız çizdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına destek olmak isteyen 200 lise öğrencisi, okul bahçesine "Ayyıldız " koreografisi çizerek asker selamı yaptılar.

Demirci Gevher Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Taştekin "Kahraman Mehmetçiğimizin ülkemizi korumak adına sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na detsek için öğrencilerimizle bir çalışma yaptık. Okul bahçesine ayyıldız yaparak, asker selamı gönderdik. Allah ordumuzu bu harekattan zaferle çıkarsın "dedi.

Kaynak: AA