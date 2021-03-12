Okul bahçesine 410 fidan dikildi
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Okul bahçesine 410 fidan dikildi

12.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:06
Okul bahçesine 410 fidan dikildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde 410 fidan toprakla buluştu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde 410 fidan toprakla buluştu.

Kaymakamlık tarafından Emet Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen karaçam, sedir, ıhlamur, çam fıstığı ve defneden oluşan 410 fidan Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, okul müdürleri ile kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte toprakla buluşturuldu. - KÜTAHYA

Okul bahçesine 410 fidan dikildi
Okul bahçesine 410 fidan dikildi
Okul bahçesine 410 fidan dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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