Okul bahçesindeki yaralı ebabil kuşuna öğretmenler sahip çıktı

Okul bahçesindeki yaralı ebabil kuşuna öğretmenler sahip çıktı Samsun'da bir okulun bahçesinde yaralı halde bulunan ebabil kuşuna öğretmenler sahip çıkarak tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Okul bahçesindeki yaralı ebabil kuşuna öğretmenler sahip çıktı

SAMSUN - Samsun'da bir okulun bahçesinde yaralı halde bulunan ebabil kuşuna öğretmenler sahip çıkarak tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka Lisesi bahçesinde yaralı ebabil kuşu bulan okulun müdür yardımcısı Ekrem Yazır, önce yaralı kuşu kutuya alıp karnını doyurmaya çalıştı. Yazır daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdi. Okuldaki öğretmenlerin de ilgi gösterdiği ebabil kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı kuşu bulan Karşıyaka Lisesi Müdür Yardımcısı Ekrem Yazır, "Okula geldiğimde baktım köşede bir kuş var. Detaylı incelemeden sonra bunun ebabil kuşu olduğunu anladım. Fakat hayvanda birazcık sırt kısmında yara vardı. Milli Parklar Müdürlüğünü aradım. Milli Parklardan gelen ekibe kuşu teslim ettim" dedi.

Edebiyat Öğretmeni İsmail Ayar ise, "46 yaşındayız, ilk defa bir ebabil kuşu görüyoruz. Değişik bir yaşam tarzı var. Tamamen havada yaşadığı ifade ediliyor. İlk defa yer yüzünde görünce bizler de şaşkınlık içerisindeyiz. İnşallah sağlığına kavuşur" diye konuştu.

Okulun bahçesinde öğretmenlerin yakından ilgi gösterdiği ebabil kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Ebabil kuşları

Ebabil kuşları Kur'an-ı Kerim'de adı geçen nadir kuşlardan olup bu kuşlar Fil Suresi'nde yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de yer alan Ebabil kuşları Kabe'yi yıkmak için gelen; dönemin en acımasız ve İslam düşmanlığı yapan Ebrehe ve kalabalık fil ordusunu gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak yenilmelerine sebep olmuşlardır. Bir yılda yaklaşık 200 bin kilometre uçan bu kuşlar tek eşlidir. Eşler, biri ölene kadar çoğunlukla ayrılmazlar. Yavru besleyen bir yetişkin günde 10 bin böcek yiyebilir.

Suudi Arabistan yönetimi dünya genelinde yayılan korona virüsünün yayılmasını engel olmak maksadıyla Kabe-i Şerif, Kabe-i Muazzama veya Beyt-i Atik olarak anılan Kabe'yi kapatmış, yapılan çalışmanın ardından yeniden açıldığını duyurmuştu. Kabe kapalıyken Ebabil kuşlarının Kabe'yi tavaf ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay