Okul bahçesindeki incir ağaçlarını kırdılar
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Okul bahçesindeki incir ağaçlarını kırdılar

Okul bahçesindeki incir ağaçlarını kırdılar
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, ilkokulun bahçesindeki incir ağaçları, kimliği belirsiz kişilerce köklerine yakın bir bölgeden kırıldı.

ADIYAMAN'da, ilkokulun bahçesindeki incir ağaçları, kimliği belirsiz kişilerce köklerine yakın bir bölgeden kırıldı.

Olay, dün gece, İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. 23 Nisan İlkokulu Müdürü Sadık Tunç, sabah saatlerinde geldiği okulun bahçesindeki 5 incir ağacının kökünden kırıldığını fark etti. Tunç, karşılaştığı manzaranın ardından, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine okula gelen ekipler, inceleme yaparak, ağaçlara zarar veren kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.


Okul bahçesindeki incir ağaçlarını kırdılar
Okul bahçesindeki incir ağaçlarını kırdılar
Okul bahçesindeki incir ağaçlarını kırdılar
Okul bahçesindeki incir ağaçlarını kırdılar
Okul bahçesindeki incir ağaçlarını kırdılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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