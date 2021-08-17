Okul bahçesindeki incir ağaçlarını kırdılar

ADIYAMAN'da, ilkokulun bahçesindeki incir ağaçları, kimliği belirsiz kişilerce köklerine yakın bir bölgeden kırıldı.

ADIYAMAN'da, ilkokulun bahçesindeki incir ağaçları, kimliği belirsiz kişilerce köklerine yakın bir bölgeden kırıldı.

Olay, dün gece, İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. 23 Nisan İlkokulu Müdürü Sadık Tunç, sabah saatlerinde geldiği okulun bahçesindeki 5 incir ağacının kökünden kırıldığını fark etti. Tunç, karşılaştığı manzaranın ardından, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine okula gelen ekipler, inceleme yaparak, ağaçlara zarar veren kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan