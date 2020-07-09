Okul bahçesindeki drenaj kazısında göçük; 2 işçi toprak altında kaldı
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Okul bahçesindeki drenaj kazısında göçük; 2 işçi toprak altında kaldı

Okul bahçesindeki drenaj kazısında göçük; 2 işçi toprak altında kaldı (2)İŞÇİLER 45 DAKİKADA ÇIKARILDIKütahya'da Adnan Menderes Orta Okulu bahçesindeki drenaj kanalı için yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince...

09.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:02

Okul bahçesindeki drenaj kazısında göçük; 2 işçi toprak altında kaldı (2)

İŞÇİLER 45 DAKİKADA ÇIKARILDI

Kütahya'da Adnan Menderes Orta Okulu bahçesindeki drenaj kanalı için yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince 45 dakikalık çalışma sonrasında çıkarıldı. Yaralı olan işçiler ambulansla Sağlık Bilim Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Göçüğün okul bahçesinde iş makinesinin kazı yaptığı sırada meydana geldiği ve kanal içerisinde olan işçilerin de göçük nedeniyle toprak altında kaldığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Okul bahçesindeki drenaj kazısında göçük; 2 işçi toprak altında kaldı

Kaynak: DHA

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