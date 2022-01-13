OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇİVİLİ KALIPLARIN ÇEVRESİ KAPATILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇİVİLİ KALIPLARIN ÇEVRESİ KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Döşemealtı İlçesinde bir okulun bahçesindeki gelişigüzel bırakılan inşaat kalıplarının çevresi, müteahhit firma tarafından kapatıldı.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Döşemealtı İlçesinde bir okulun bahçesindeki gelişigüzel bırakılan inşaat kalıplarının çevresi, müteahhit firma tarafından kapatıldı.

İlçede bulunan Yeniköy İlk ve Ortaokulu bahçesindeki gelişigüzel bırakılmış inşaat kalıplarının yarattığı tehlikeyi ve velilerin tepkisini DHA gündeme taşıdı. Konunun gündeme gelmesi üzerine müteahhit firma, çivili kalıp tahtaları ve demir blokların çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ahşap bloklarla kalıpların çevresi kapatıldı ve öğrencilerin olası bir kaza neticesinde zarar görmesi engellenmiş oldu.

OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇİVİLİ KALIPLARIN ÇEVRESİ KAPATILDI

OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇİVİLİ KALIPLARIN ÇEVRESİ KAPATILDI

OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇİVİLİ KALIPLARIN ÇEVRESİ KAPATILDI

OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇİVİLİ İNŞAAT KALIPLARI, TEPKİYE NEDEN OLDU

OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇİVİLİ İNŞAAT KALIPLARI, TEPKİYE NEDEN OLDU

 Şiddetli yağmur sokağı göle çevirdi, botunu kapan vatandaş denizde yüzer gibi yüzdü

Şiddetli yağmur sokağı göle çevirdi, botunu kapan vatandaş denizde yüzer gibi yüzdü

 2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında ölmüş bir şekilde bulundu

2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında ölmüş bir şekilde bulundu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title