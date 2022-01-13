OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇİVİLİ KALIPLARIN ÇEVRESİ KAPATILDI

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Döşemealtı İlçesinde bir okulun bahçesindeki gelişigüzel bırakılan inşaat kalıplarının çevresi, müteahhit firma tarafından kapatıldı.

İlçede bulunan Yeniköy İlk ve Ortaokulu bahçesindeki gelişigüzel bırakılmış inşaat kalıplarının yarattığı tehlikeyi ve velilerin tepkisini DHA gündeme taşıdı. Konunun gündeme gelmesi üzerine müteahhit firma, çivili kalıp tahtaları ve demir blokların çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ahşap bloklarla kalıpların çevresi kapatıldı ve öğrencilerin olası bir kaza neticesinde zarar görmesi engellenmiş oldu.