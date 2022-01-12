OKUL BAHÇESİNDEKİ ÇİVİLİ İNŞAAT KALIPLARI, TEPKİYE NEDEN OLDU

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bir okulun bahçesine gelişigüzel bırakılan inşaat kalıpları, velilerin tepkisine neden oldu. Öğrenciler ise karşı karşıya oldukları tehlikenin farkında olmadan çivili kalıp dolu bahçede oyun oynadı.

Döşemealtı ilçesinde bulunan Yeniköy İlk ve Ortaokulu bahçesine yapılması planlanan 4 derslikli ana sınıfı ihalesini kazanan firmanın, hiçbir güvenlik önlemi almadan çivili kalıp tahta ve demir blokları bahçeye gelişigüzel bırakması, tepkiye neden oldu. Eğitim öğretim dönemi içinde inşaat yapılmasına tepki gösteren veliler, oyun sahasının çivili inşaat kalıplarıyla doldurulması nedeniyle çocuklarının tehlike altında olduğunu belirterek, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Diğer yandan, konuya ilişkin müteahhit firmanın gerekli önlemleri alması ya da kalıpları kaldırması noktasında uyarıldığı kaydedildi.