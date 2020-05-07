Okul bahçesindeki Atatürk büstünü çalarken kameraya böyle yakalandı

Okul bahçesindeki Atatürk büstünü çalarken kameraya böyle yakalandıBursa'da kimliği belirsiz bir kişi, ilkokulun bahçesinde bulunan Atatürk büstünü çalarak, kaçtı.

Okul bahçesindeki Atatürk büstünü çalarken kameraya böyle yakalandı

Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi, ilkokulun bahçesinde bulunan Atatürk büstünü çalarak, kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir ilkokul da meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi bahçe içerisinde bulunan Atatürk büstünü 20 dakika boyunca sökmeye çalıştı. Büstü çalan hırsız, koşarak okul bahçesinden uzaklaştı.

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BURSA (DHA)

Kaynak: DHA