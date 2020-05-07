Okul bahçesindeki Atatürk büstünü böyle çaldı

Okul bahçesindeki Atatürk büstünü böyle çaldı Okulun bahçesindeki Atatürk büstünü çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı Bursa'da bir okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstünü çalan hırsız, saniye saniye okulun güvenlik kamerasına yakalandı.

Okul bahçesindeki Atatürk büstünü böyle çaldı

Okulun bahçesindeki Atatürk büstünü çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

BURSA - Bursa'da bir okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstünü çalan hırsız, saniye saniye okulun güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde bulunan Öğretmen Mehmet Ali Deniz İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar okulun önüne gelerek çevreyi kolaçan etti. Daha sonra hırsızlardan biri okulun demir kapısından içeri girerek bahçede bulunan Atatürk büstünü yanında getirdiği İngiliz anahtarıyla uzun süre sökmeye çalıştı. Hırsızın büstü sökmek için uğraştığı bu anlar okulun bahçesindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Uzun uğraşların ardından büstü söken kimliği belirsiz hırsız, Atatürk büstünü kucaklayarak okuldan ayrıldı.

Öğle saatlerinde okula gelen yetkililer büstü yerinde göremeyince polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler inceledikleri güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit ederek arama çalışması başlattı.

Kaynak: İHA