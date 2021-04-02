Okul bahçesinde Yunus Emre Hatıra Zeytin Fidanlığı
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Okul bahçesinde Yunus Emre Hatıra Zeytin Fidanlığı

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Okul bahçesinde Yunus Emre Hatıra Zeytin Fidanlığı

2021 Yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesinden esinlenen, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri okul bahçesinde barışı, bereketi ve sevgiyi sembolize eden zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

2021 Yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesinden esinlenen, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri okul bahçesinde barışı, bereketi ve sevgiyi sembolize eden zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen törene Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Manisa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Kahraman, Manisa Mali Müşavirler Odası Mesleki Eğitim komisyonu Başkanı Kadri Arslan, Okul Aile Birliği Başkan Vekili Cengiz Taşdemir, Okul Müdürü Sayim Can ile okul öğretmenleri katıldı.

Adını "Yunus Emre Hatıra Zeytin Fidanlığı " verdikleri fidanlıkta her öğretmen tarafından bir fidan dikildi.

Törende konuşan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray, "2021 yılı Yunusemre ve Türkçe yıl olması sebebiyle barışın sembolü olana zeytin ağacı fidanlarımızı Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü ve her öğretmenimiz adına toprakla buluşturduk. İnşallah bu fidanlar gelecekte hem barışı sembol edecek hemde Yunus Emre ile birlikte güzel şehrimizi güzellikler katacak. Bu etkiinliği gerçekleştiren okul müdürümüz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA

Okul bahçesinde Yunus Emre Hatıra Zeytin Fidanlığı
Okul bahçesinde Yunus Emre Hatıra Zeytin Fidanlığı
Okul bahçesinde Yunus Emre Hatıra Zeytin Fidanlığı
Okul bahçesinde Yunus Emre Hatıra Zeytin Fidanlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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