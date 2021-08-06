Okul bahçesinde yetiştirilen ürünlerin hasadı başladı
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Okul bahçesinde yetiştirilen ürünlerin hasadı başladı

Okul bahçesinde yetiştirilen ürünlerin hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Altıntaş Zafer İlkokulu tarafından, "Yerli tohum tarım atölyesi" projesi kapsamında açık ve kapalı alan damlama sistemi ile yetiştirilen sebzelerde hasat dönemi başladı.

Kütahya'nın Altıntaş Zafer İlkokulu tarafından, "Yerli tohum tarım atölyesi" projesi kapsamında açık ve kapalı alan damlama sistemi ile yetiştirilen sebzelerde hasat dönemi başladı.

Projeye destek veren herkese teşekkür ettiğini belirten Zafer İlkokulu Müdürü Serdar Taşoğlu, "Yerli tohum tarım atölyesi projemiz kapsamında, okulumuzun arka bahçesinde 55 metrekaresi kapalı 445 metrekaresi açık olmak üzere 500 metrekarelik bir tarım alanı hazırladık. Tüm bu tarım alanını öğrencilerimize, sınıflar bazında eşit alanlar dahilinde bölerek, uygulama alanları şeklinde kullanımlarını sağladık. projemiz kapsamında domates, biber, salatalık, mısır, balkabağı gibi 16 çeşit yerli tarım ürününü çocuklarımızla tanıştırdık. Bu yılki çalışmalarımız neticesinde 300 kilogram yeşil biber, 3.5 ton domates, 300 kilogram patlıcan başta olmak üzere, diğer tüm ürünlerimizle birlikte 6 ile 7 ton aralığında ürün hasat etmeyi bekliyoruz. İlk ürünlerimizi hasat ettik. Satış yapmaktan ziyade vatandaşlarımızın bağış bırakmasıyla ürünlerimizi elimizden çıkarmaya başladık. Okul aile birliği yönetim kurulu tarafından toplanan bağışlar, okul-aile birliği hesabına yatırılacak ve eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda kullanılmak üzere tüm sınıflara eşit miktarda pay edilerek tahsis edilecek" dedi. - KÜTAHYA

Okul bahçesinde yetiştirilen ürünlerin hasadı başladı
Okul bahçesinde yetiştirilen ürünlerin hasadı başladı
Okul bahçesinde yetiştirilen ürünlerin hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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