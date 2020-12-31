Okul bahçesinde yetiştirdikleri kamkat meyvesinin reçelini yaptılar
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Okul bahçesinde yetiştirdikleri kamkat meyvesinin reçelini yaptılar

31.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:50
Okul bahçesinde yetiştirdikleri kamkat meyvesinin reçelini yaptılar

Kozan İnkılap İlkokulu öğretmenleri, okul bahçesinde yetiştirdikleri kamkat meyvesinin reçelini yaptılar.

Kozan İnkılap İlkokulu öğretmenleri, okul bahçesinde yetiştirdikleri kamkat meyvesinin reçelini yaptılar.

Okul Müdürü Turan Pazarcı, yaptığı açıklamada okul bahçesinde saksılarda yetiştirdikleri kamkat meyvelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi besin değeri koruyuculuğu nedeniyle her yıl öğrencilere yedirdiklerini belirtti.

Pandemi dolayısıyla okulda öğrenci bulunmadığını ifade eden Pazarcı, bu nedenle meyveleri öğretmenlerle reçel yaparak değerlendirdiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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