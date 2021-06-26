Okul bahçesinde sebze yetiştirip okula gelir sağlayacaklar

Okul bahçesinde sebze yetiştirip okula gelir sağlayacaklar Sebzelerini okul bahçesinde yetiştiriyorlar Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul bahçesinde kendi sebzelerini yetiştiren öğrenciler şimdi de organik tavuk yumurtası projesini başlatarak okulda gezen tavuk yetiştirecekler Manisa'nın...

Okul bahçesinde sebze yetiştirip okula gelir sağlayacaklar

Sebzelerini okul bahçesinde yetiştiriyorlar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde okul bahçesinde kendi sebzelerini yetiştiren öğrenciler şimdi de organik tavuk yumurtası projesini başlatarak okulda gezen tavuk yetiştirecekler

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi'ndeki Şehit Hüdaverdi Özkan Ortaokulu'nun bahçesinde kendi sebzelerini yetiştiren öğrenciler şimdi de organik tavuk yumurtası projesini başlatarak okulda gezen tavuk yetiştirecekler. Organik sebzelerin yanı sıra organik tavuk yumurtası üretimine de başlayacak olan öğrenciler tarımsal yönden de kendilerini geliştirme fırsatı bulurken, ürünlerin satışından elde edilecek gelirle de okullarına katkı sunmuş olacaklar.

Alaşehir'in Killik Mahallesi Şehit Hüdaverdi Özkan Ortaokulu öğrencileri Bilişim Teknolojileri öğretmeni İbrahim Çetinkaya ile birlikte okulun bahçesinde ektikleri sebzelerle organik bir bahçe kurdu. Sebzelerden ilk ürünleri almaya başlayan öğrenciler organik yumurta üretmek için de bir kümes yaparak tarımsal anlamda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Biber, patlıcan, domates, kabak gibi birbirinden farklı sebzelerden ilk ürünler alınmaya başlanırken sebzeler satışının yapılarak okula gelir kazandırılması amaçlanıyor.

Manisa Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan MANEP 2023 Projeleri kapsamında, Alaşehir Killik Şehit Hüdaverdi Özkan Ortaokulu'nda başlatılan 'Yaşasın Okul Bahçeleri' Projesi Okul Müdürü Tuncay Yayla ve Proje koordinatörü Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Çetinkaya ile birlikte öğrencilere uygulamalı eğitim vermek amacıyla, okul bahçesine dikimler yapıldı,, gezen tavuk yumurtası üretmek için de tavuk kümesi yaptılar. Uygulamada öğretmenlerin koordinatörlüğünde öğrenciler bahçeye sebze fideleri dikerek bakımını, ilaçlamasını, çapalamasını yaptı. Öğrenciler bahçeyi ektikten sonra çapalamasını birlikte yaptı. Günlük bakımlarını da nöbetleşe yapan öğrenciler proje sayesinde birçok yeni bilgi edindiklerini söyledi.

Proje sorumluları MANEP 2023 Projesi kapsamında, okul bahçesine uygulamalı çalışma yapılabilmesi için, 50 metrekare alan üzerine biber, patlıcan, domates, kabak dikerek yetiştirmeyi planladıklarını, projede görev alacak gönüllü öğrenciler belirleyerek, bahçe yerinin hazırlanmasının ardından fidan dikimleri ve bakımlarının yapıldığını belirtti. Öğrencilerin ektiği sebze fidelerinden ilk ürünler alınmaya başlarken gezen tavuk yumurtası üretimine başlamak için de okulun bahçesine bir tavuk kümesi inşa edildi. Sebze ve yumurtalardan elde edilecek olan gelir ise öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmeleri için okula gelir sağlayacak.

Projenin gönüllü öğrencilerinden Yağmur Özge Tezcan, "Proje kapsamında öğretmenlerimizle beraber bahçe yaptık. Bakımını yapıyoruz. Öğretmenlerimiz sayesinde fidan nasıl ekilir, nasıl ilaçlama yapılır, sebzeler nasıl toplanır öğrendik." derken bir diğer öğrenci Raif Türkyılmaz, "Okulumuz bahçesinde öğretmenlerimizle birlikte sebze diktik. Öğretmenlerimizden öğrendiğimiz bilgilerle onları topluyoruz." dedi.

Projenin uygulanmasında öncülük eden Şehit Hüdaverdi Özkan Ortaokulu Müdürü Tuncay Yayla, "Proje kapsamında öğrencilerimiz, öğretmenlerinden aldıkları bilgiler doğrultusunda sebze fidelerini dikmekte, çapalamakta, ilaçlamakta ve mahsullerin toplanmasını gerçekleştiriyor. Manisa Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan MANEP 2023 Projeleri kapsamında okulumuzda başlattığımız 'Yaşasın okul bahçelerimiz' projesinde sebze meyve yetiştirip, organik yumurta yetiştirmek için gezen tavuk yetiştireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin