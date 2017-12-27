Düğün Magandası Ateş Açtı, Okulda Oynayan Çocuklar Vuruldu: 7 Yaralı

Gaziantep'te düğün magandası pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sıarada okul bahçesinde oyun oynayan 5'i öğrenci 7 çocuk yaralandı.

ÇOCUKLAR SAÇMALARIN HEDEFİ OLDU

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi Farabi Sokak'ta bulunan Nezihe Osman Atay Ortaokulu'nun bahçesinde top oynayan çocuklar, düğün magandasının pompalı tüfekli açtığı ateş sonucu saçmaların hedefi odu.



YARALI ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı çocuklar, seslerin üzerine olay yerine gelen vatandaşlar ve çocukların yakınları tarafından özel araçlarla Şehitkamil devlet Hastanesi'ne getirildi.



YARALI ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tüfekli saldırgan ise olayın ardından kaçarak, kayıplara karıştığı bildirildi.



SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis olay yerinde inceleme yaptı. Saldırganın V.K isimli şahsın olduğunu tahmin edilirken, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.





